НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

«Интер» и Думфрис согласовали контракт до 2028-го на 4 млн евро в год. Дензел интересен «МЮ»

«Интер» и Думфрис согласовали контракт до 2028-го на 4 млн евро в год. Дензел интересен «МЮ»

Стороны согласовали новое соглашение сроком до 2028 года, сообщает La Gazzetta dello Sport. Зарплата нидерландского латераля составит 4 миллиона евро за сезон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх