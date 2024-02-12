Более 700 сельских жителей смогут обратиться за медицинской помощью в новый ФАП в деревне Большой Терсень Уренского округа

В деревне Большой Терсень Уренского округа начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. В нем будут обслуживаться жители семи населенных пунктов муниципалитета — более 700 человек, в том числе около 140 детей.
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