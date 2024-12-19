«Софтлайн» напомнил о дате фиксации реестра акционеров по третьему этапу обмена

ПАО «Софтлайн» напомнил участникам обмена глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» о приближающейся дате фиксации реестра акционеров, связанной с третьим этапом обмена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии