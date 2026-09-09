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5 документов, которые адвокаты советуют хранить всю жизнь

5 документов, которые адвокаты советуют хранить всю жизнь

Во время уборки или переезда многие торопятся избавиться от старых бумаг, рассчитывая на электронные реестры и базы данных.

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