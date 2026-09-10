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Царьград

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Росрыболовство уверило, что дефицита красной икры не будет в 2026 году

Росрыболовство уверило, что дефицита красной икры не будет в 2026 году

В Росрыболовстве заявили, что в 2026 году недостатка красной икры не ожидается, несмотря на неудачную путину лососей.

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