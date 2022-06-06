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Первый в мире ноутбук платформе Intel Evo с процессором Intel Core i9-12900H. Huawei MateBook 16s поступил в продажу в Китае

Первый в мире ноутбук платформе Intel Evo с процессором Intel Core i9-12900H. Huawei MateBook 16s поступил в продажу в Китае

В конце мая Huawei представила ноутбук MateBook 16s, которая стал первой в мире моделью на базе платформе Intel Evo, использующей 14-ядерный процессор Core i9-12900H, работающий на частоте до 5,0 ГГц.

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