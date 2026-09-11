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SPLETNIK

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Ксения Собчак рассказала о "магической ауре" Блиновской с её "тупыми трюками"

Ксения Собчак рассказала о "магической ауре" Блиновской с её "тупыми трюками"

Ксения Собчак в своём телеграм-канале призналась, что до сих пор помнит "магическую ауру" Елены Блиновской, которая сейчас отбывает срок в колонии за отмывание денег и неуплату налогов на сумму около 1 млрд рублей.

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