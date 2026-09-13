Польское расследование раскрыло мошеннические колл-центры на Украине

Обыски в 28 местах на Украине провели по запросу польской прокуратуры в рамках расследования мошенничества на 80 млн злотых (1,8 млрд руб.
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