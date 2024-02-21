🎖 Аксёнов вручил сотрудникам бригады народного ополчения Крыма заслуженные награды «В преддверии годовщины формирования Народного ополчения Крыма и Дня защитника Отечества рад вручить заслуженные награды», — сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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