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Бойцы Армии России взяли под контроль села Малая Волчья и Розовка

Бойцы Армии России взяли под контроль села Малая Волчья и Розовка

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области, а также продолжили сжимать кольцо окружения ВСУ в Харьковской области.

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