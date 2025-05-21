Минниханов: Единство уммы служит прочным залогом стабильности и благополучия РТ и всей РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики, гостей региона и всех россиян с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией – «знаменательной датой в истории Татарстана и мусульманской уммы нашего многонационального Отечества».
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