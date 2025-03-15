В Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Российские военные в ночь на 15 марта отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских формирований в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
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