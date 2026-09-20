Попытка сорвать выборы: ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на Москву и Подмосковье. Есть погибшие и пострадавшие

Попытка сорвать выборы: ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на Москву и Подмосковье. Есть погибшие и пострадавшиеМоскву и Московскую область атаковали более 1600 беспилотников.
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