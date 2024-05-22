Не считает ее своей сестрой: за что Орбакайте проигнорировала Лизу, когда та подошла к ней?

Общественность неоднократно замечала, что Кристина Орбакайте не проявляет никаких чувств к маленьким детям Аллы Пугачёвой, но продолжает обожать Примадонну и часто публикует их совместные фотографии в личном блоге.
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