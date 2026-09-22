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ТАСС: в «Векторе» допустили новую пандемию из-за птичьего гриппа

ТАСС: в «Векторе» допустили новую пандемию из-за птичьего гриппа

Распространение подтипа вируса гриппа А, вызывающего птичий грипп, в будущем может привести к появлению заболевания, способного вызвать новую пандемию.

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