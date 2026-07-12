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Объём торгов на биржах Южной Кореи впервые за почти три года упал ниже 10 трлн вон

Недельный объём торгов на пяти крупнейших вон-номинированных криптобиржах Южной Кореи впервые почти за три года опустился ниже отметки в 10 трлн вон, что свидетельствует о заметном охлаждении рынка после продолжительного периода спада.

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