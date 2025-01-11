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Картина дня. Финансы

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Пленный наемник из Польши: иностранцам в ВСУ советуют не общаться с жителями Донбасса

Пленный наемник из Польши: иностранцам в ВСУ советуют не общаться с жителями Донбасса

Воюющим на стороне украинского режима иностранным наемникам не рекомендуют вступать в контакт с населением контролируемой Киевом части Донбасса, так как многие жители там поддерживают Россию, рассказал РИА Новости пленный польский наемник.

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