Новости Израиля к этому часу. Хроника войны 30 октября 2024 года

Международная реакция на удар в секторе ГазаСША потребовали от Израиля объяснений по поводу "ужасающего" авиаудара в северной части сектора Газа, Госдепартамента США Мэтью Миллер назвал произошедшее "шокирующим инцидентом с шокирующим результатом" .