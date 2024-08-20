В Нижегородской области подвели итоги конкурса путеводителей по региону «Знакомьтесь, Нижний». Экспертный совет состязания отметил четырех участников, которые представили наиболее интересные и яркие работы.
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