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Вице-губернатор Петербурга Разумишкин подвел первые итоги борьбы с циклоном «Чарли»

Вице-губернатор Петербурга Разумишкин подвел первые итоги борьбы с циклоном «Чарли»

Коммунальщики работали круглосуточно все выходные. Петербург в прошедшие выходные оказался во власти стихии — в городе выпало рекордное количество снега, при этом в ряде районов покров достигал отметки в 30 сантиметров.

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