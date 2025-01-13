Вице-губернатор Петербурга Разумишкин подвел первые итоги борьбы с циклоном «Чарли»

Коммунальщики работали круглосуточно все выходные. Петербург в прошедшие выходные оказался во власти стихии — в городе выпало рекордное количество снега, при этом в ряде районов покров достигал отметки в 30 сантиметров.
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