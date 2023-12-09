Пловец Минаков заявил, что не видит перспектив после заявления МОК

Трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года по плаванию Андрей Минаков высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
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