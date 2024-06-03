Когда молиться высшим силам в июне 2024 года: часы ангела

В хаосе современного мира каждый из нас нуждается в поддержке и защите. Верой и уверенностью в том, что за нами следят более высокие силы, мы укрепляем свою душевную связь с миром и получаем силы для преодоления трудностей.
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