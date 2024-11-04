Игроки «ПСЖ» и «Ланса» повздорили в перерыве матча Лиги 1. Кампуш поучаствовал в конфликте – советника парижан не накажут

Матч 10-го тура чемпионата Франции на «Парк де Пренс» завершился победой парижан со счетом 1:0. В перерыве матча один из игроков «Ланса» в подтрибунном помещении сказал футболистам «ПСЖ»: «Вы не должны этого говорить! За кого вы себя принимаете?» Эпизод попал в трансляцию BeIN Sports.