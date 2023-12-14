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Дочь Александра Малинина Устинья стала победительницей международного музыкального конкурса

Дочь Александра Малинина Устинья стала победительницей международного музыкального конкурса

Устинья, 23-летняя дочь популярного певца Александра Малинина, сияет на международной сцене музыкального конкурса “World Classical Music Awards 2023”.

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