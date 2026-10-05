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Umia привлекла $6,1 млн. для помощи криптопроектам в запуске токенов

Umia привлекла $6,1 млн. для помощи криптопроектам в запуске токенов

Платформа Umia, котрая помогает криптопроектам запускть и управлять токенами, привлекла $6,11 млн.

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