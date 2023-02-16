Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации

Координационная парламентская группа по вопросам специальной военной операции направила доклад Президенту России Владимиру Путину, сообщил в своем Telegram-канале ее руководитель, первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
Координационная парламентская группа по вопросам специальной военной операции направила доклад Президенту России Владимиру Путину, сообщил в своем Telegram-канале ее руководитель, первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
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