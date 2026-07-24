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NYT узнал, что принятие законопроекта о санкциях против России под угрозой срыва

Принятие законопроекта сенатора Линдси Грэма* оказалось под угрозой из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и представителями Демократической партии в Конгрессе, сообщает New York Times.

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