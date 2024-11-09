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Плющев о 4 поражениях СКА подряд: «Повод, чтобы задуматься, – и серьезный. Тренерский штаб этим займется. А так пожара нет, состав и лавочка у них хорошие»

7 ноября СКА проиграл «Сочи» (2:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это 4-е поражение клуба подряд. Форвард питерцев Евгений Кузнецов не сыграл в матче, так как у него «прихватило живот» – по словам главного тренера команды Романа Ротенберга.

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