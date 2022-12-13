ПАО «Т Плюс» в Удмуртии: мы открыты для любых общественных запросов

Ижевск. Удмуртия. Человек с активной жизненной позицией успешней добивается профессионального роста, а участие в добровольческих социальных проектах помогает развивать умение работать в команде и поддерживать дружеские отношения с коллегами.
Ижевск. Удмуртия. Человек с активной жизненной позицией успешней добивается профессионального роста, а участие в добровольческих социальных проектах помогает развивать умение работать в команде и поддерживать дружеские отношения с коллегами.
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