«Рубин» обратился в ЭСК РФС после удаления игрока в матче с «Краснодаром»

Казанский футбольный клуб «Рубин» направил официальное обращение в экспертно-судейскую комиссию Российской футбольной ассоциации с просьбой пересмотреть решение арбитров, принявших удаление защитника Ильи Рожкова на 18-й минуте встречи с «Краснодаром».
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