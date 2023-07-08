ЛОНДОН (ИА Реалист). Британской системе здравоохранения исполняется 75 лет. Британцы крайне дорожат своей Национальной службы здравоохранения (NHS), но консерваторы убили ее своей чрезмерной экономией, говорится в редакционной статье The Guardian.
ЛОНДОН (ИА Реалист). Британской системе здравоохранения исполняется 75 лет. Британцы крайне дорожат своей Национальной службы здравоохранения (NHS), но консерваторы убили ее своей чрезмерной экономией, говорится в редакционной статье The Guardian.
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