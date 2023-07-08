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Систематическое недофинансирование подрывает работу Национальной службы здравоохранения Британии

Систематическое недофинансирование подрывает работу Национальной службы здравоохранения Британии

ЛОНДОН (ИА Реалист). Британской системе здравоохранения исполняется 75 лет. Британцы крайне дорожат своей Национальной службы здравоохранения (NHS), но консерваторы убили ее своей чрезмерной экономией, говорится в редакционной статье The Guardian.

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