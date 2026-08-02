"Дроны рвём зубами. В прямом смысле": Беспилотники на оптоволокне – война стала игрой в прятки со смертью

Дроны на оптоволокне меняют правила войны. Если обычные БПЛА летают высоко в небе и атакуют сверху, то оптоволоконные могут практически ползать по земле, прорубать остро заточенными лопастями винтов проходы в кустах и кронах деревьев.
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