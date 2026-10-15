ДОСААФ России возобновил подготовку военных водолазов после более чем 30-летнего перерыва, и в этом году по военно-учётной специальности "Специалист водолазных работ" подготовлены 40 человек.
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