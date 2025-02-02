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На Земле наблюдают природное явление, которое может отразиться на температуре

На Землю «пришло» Ла-Нинья - природное явление, которое связано со снижением температуры воды в Тихом океане, рассказал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, чьи слова приводит РИА «Новости».

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