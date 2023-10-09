Чем методики отличаются друг от друга, кому нельзя делать лазерную коррекцию зрения в принципе и есть ли проблемы в условиях санкций с комплектующими и ремонтом иностранных аппаратов, рассказали офтальмохирурги на круглом столе «Доктора Питера».