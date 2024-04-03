Имя: Натали Фамилия: Соле Полное имя: Натали Соле Национальность: британец Родилась: 29 июня 1997 г. Страна: Англия Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Карий Размеры: (США) 34-23-34 (ЕС) 86-58-86 Рост: 5,8; 173 см Размер платья: (США) 6 Размер обуви: (США) 8 Инстаграм Натали Соле – @nataliesole #Natalie #Sole.
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