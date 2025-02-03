Национализация продолжается. Стратегические предприятия выводят из-под иностранного управления

L

Lyudmila

Кто знает, кто знает! Вполне могут оказаться все те же "Родные поля" после возвращения государству, опять на каком то очередном аукционе и их купят все те же олигархи, которые "лояльны" государству, то есть то же самое только с другой вывеской. Сколько уже предприятий так перекочевало из рук в руки. А по сути это передел собственности. Дай бог чтобы я ошибалась, но я как то слабо верю в то что это самое предприятие будет эффективно работать под управлением нашего министра сельского хозяйства, не тот человек на этом месте сидит.