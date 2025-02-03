Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства 100% долей стратегического предприятия "Родные поля".
Национализация продолжается. Стратегические предприятия выводят из-под иностранного управления
Комментарии
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Т
Тамара
Послушайте, всё то, что в целом принадлежало всегда ГОСУДАРСТВУ (до приватизации, уже официально признанной ОБМАНОМ), возвращается и обязано вернуться в ДОМОЙ.
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5 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Землю продавать только гражданам России, это надо прямо в Земельном кодексе прописать. Во многих странах есть запрет на владение землей иностранцами. Даже квартиру или дом могут купить, а землю взять в аренду на длительный срок.
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3 час.
L
Lyudmila
Кто знает, кто знает! Вполне могут оказаться все те же "Родные поля" после возвращения государству, опять на каком то очередном аукционе и их купят все те же олигархи, которые "лояльны" государству, то есть то же самое только с другой вывеской. Сколько уже предприятий так перекочевало из рук в руки. А по сути это передел собственности. Дай бог чтобы я ошибалась, но я как то слабо верю в то что это самое предприятие будет эффективно работать под управлением нашего министра сельского хозяйства, не тот человек на этом месте сидит.
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2 час.
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