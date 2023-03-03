Западные элиты ведут информационную войну против… своих граждан

Всё-таки наши фильмы времён СССР являются неиссякаемым источником крылатых фраз. Вот и на этот раз, после того как я послушал интервью киевлянки Леси Василенко – юристки, правозащитницы и общественной деятельницы телеканалу MSNBC, мне сразу вспомнился один из наших фильмов, откуда уместно взять фразу и проиллюстрировать ей всё сказанное Лесей американскому репортёру.
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