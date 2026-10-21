Власти Ланкашира одобрили переоборудование подземного пространства отеля площадью 4000 м² под вычислительную инфраструктуру с замкнутой системой охлаждения Компания Real Big Group получила разрешение муниципалитета Бёрнли на переоборудование подземной парковки отеля Brunlea в дата-центр.
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