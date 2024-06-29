Широкомасштабная война на Ближнем Востоке всё «ближе» – Нетаньяху грозит очередной провал в Ливане

От предлагаемой помощи Украины против Хизбаллы Израиль отказывается Кабинет министров Израиля практически официально объявил, что армия страны – ЦАХАЛ в ближайшее время начнёт крупномасштабную операцию против контролирующей юг Ливана военизированной Хизбаллы.