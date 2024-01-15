Черепа скифской эпохи нашли в Караканском бору под Искитимом

История быстровских отщепенцев, или Посмертные муки Оливера Кромвеля Инициатору кровавой казни короля Англии Карла I Оливеру Кромвелю вынесли страшный приговор через несколько лет после его мирной кончины.
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