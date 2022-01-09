Вторая жизнь старых чашек или как люди додумались до этого

Странных и порой ошеломительных идей на просторах интернета достаточно. Что-то ты с удовольствием применяешь в своей жизни и пользуешься этим многие годы, а что-то тебя приводит в шоковое состояние и ты не понимаешь, как люди такое придумали.
Странных и порой ошеломительных идей на просторах интернета достаточно. Что-то ты с удовольствием применяешь в своей жизни и пользуешься этим многие годы, а что-то тебя приводит в шоковое состояние и ты не понимаешь, как люди такое придумали.
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