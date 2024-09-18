«Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас» (ФОТО, ВИДЕО)

«Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас»! Для участников СВО. Фонд «Герои Отечества» при участии Минобороны Росгвардии объявляет создание для истории банка песен, написанных участниками и ветеранами СВО.
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