Криптобиржа KuCoin размещает историю (IP) на своей платформе, обеспечивая возможности торгового бота

Сейшельская криптовалютная биржа KuCoin объявила о добавлении в свой листинг Story (IP) — блокчейн-сети первого уровня, созданной для интеграции интеллектуальной собственности в криптоэкосистему и её программируемого использования.
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