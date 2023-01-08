В середине 90-х годов прошлого века Ельцин, который принимал непосредственное участие в развале СССР, можно даже сказать, что был его инициатором, как-то угас

КоллажВ середине 90-х годов прошлого века Ельцин, принимавший непосредственное участие в распаде Советского Союза, можно даже сказать, его инициатор, как-то исчез.
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