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MAXIM Online

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Почему немецкие летчики сбивали так много самолетов

Почему немецкие летчики сбивали так много самолетов

Что не так с этой математикой? Многие со школьных времен помнят про советских летчиков-асов времен Великой Отечественной.

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Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Вранье о победах немецких ассов уже набило оскомину.Цыплят по сени считают. Их посчитали и вот цифры. Япония: 60,750 убитых пилотов Германия: 57.137 убитых пилотов. Англия: 56.821 убитый пилот. США: 40,061 убитый пилот. СССР: 34.500 убитых пилотов. Потери самолетов ВВС Германии: 85.650 самолётов; ВВС Японии: 49.485 самолётов; ВВС СССР: 47.844 самолётов; ВВС США: 41,575 самолётов; ВВС Британии: 15.175 самолётов.
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2 д.
lady lyudmila
Не надо машину времени. В настоящем надо разобраться.
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2 д.
ВА
Виктор Александров
Всё это очень интересно, но советский суд, самый гуманный суд в мире, осудил Хартмана на 20 лет за большой вред, принесённый народному хозяйству СССР в виде 348 сбитых советских самолётов (4 были США). Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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1 д.

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