Почему немецкие летчики сбивали так много самолетов

АЛ Александр Ляхов Вранье о победах немецких ассов уже набило оскомину.Цыплят по сени считают. Их посчитали и вот цифры. Япония: 60,750 убитых пилотов Германия: 57.137 убитых пилотов. Англия: 56.821 убитый пилот. США: 40,061 убитый пилот. СССР: 34.500 убитых пилотов. Потери самолетов ВВС Германии: 85.650 самолётов; ВВС Японии: 49.485 самолётов; ВВС СССР: 47.844 самолётов; ВВС США: 41,575 самолётов; ВВС Британии: 15.175 самолётов.

lady lyudmila Не надо машину времени. В настоящем надо разобраться.