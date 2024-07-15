В Омске сотрудники ФСБ задержали мигрантов за сбор денег для исламистов

В Омске сотрудники ФСБ задержали мигрантов из Центрально-Азиатского региона, которые организовали сбор денег на покупку оружия для боевиков исламской «Катиба Таухид Валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.