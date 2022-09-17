Военнослужащие мотострелкового подразделения ЮВО в Абхазии уничтожили тренировочный лагерь условного противника

Военнослужащие мотострелкового подразделения ЮВО в Абхазии уничтожили тренировочный лагерь условного противника

Военнослужащие провели рейдовые действия в тылу условного противника, используя беспилотники «Орлан-10» и бронетранспортеры БТР-82А.

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