Одобрен проект продления трамвая до главного автовокзала в Новосибирске

После завершения работ маршрут трамвая № 13 дотянут до транспортного узла.Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области выдала положительное заключение на строительство новой трамвайной линии вдоль Гусинобродского шоссе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ "Плевать!": То чу...
- Русским закрутили...
- Красноярский край...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым