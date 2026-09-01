Появилось видео с места наводнения в Гранд-Каньоне

Появились кадры с места разрушительного наводнения в Гранд-Каньоне (штат Аризона, США).На видео запечатлены мощные потоки воды, несущиеся по дну каньона.
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